"تامر كروان لـ"الخليج 365": ركزت على التأثير العاطفي للموسيقي في "الاختيار‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعرب المؤلف الموسيقي تامر كروان عن سعادته بالتفاعل مع أحداث وموسيقى مسلسل "الاختيار"، موضحًا أنه بدأ العمل على موسيقاه في فبراير الماضي.

كروان في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "أهم ما سعيت له في هذا المسلسل، هو تقديم موسيقى تمس مشاعر المشاهد، ويكون له تأثير عاطفي عليه، وتكون بشكل أكبر من الجانب الملحمي المعروف عن الأعمال ذات الطابع العسكري".

وأضاف: "وراعيت أن يكون التعبير الموسيقي لمشاهد استشهاد أبطال القوات المسلحة، وللمشاهد التي يظهر بها بطل العمل الشهيد (المنسي)، لها بعد إنساني وتأثيرها أعمق، ونقول من خلالها لكل مصري، أن هؤلاء الأبطال أصحاب اختيار الدفاع عنا".

وتابع كروان: "في المشاهد الخاصة بالشخصيات الإرهابية، اعتمدت على صولوهات آلات موسيقية أرمينية مع ألة التشيللو، إذ تعطي إحساسًا غريبًا ومتوترًا وغامضًا".

واختتم المؤلف الموسيقي بالقول: "العمل على موسيقى المسلسل في شهر فبراير، وجمعتني جلسات مع مخرجه بيتر ميمي، وسجلتها مع أوركسترا مكونٍ من 70 عازفًا وسط أجواء احترازية بسبب فيروس كورونا".