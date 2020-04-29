أكرم حسني ينعى خال أحمد وكريم فهمي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أعلن الفنان أكرم حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، وفاة خال الفنان أحمد وكريم فهمي.
وكتب: "نسألكم الدعاء بالرحمة، لخال أحمد وكريم فهمي، ولأهله وأحبائه بالصبر".
ويشارك الفنان أحمد فهمي، والفنان أكرم حسني، في بطولة المسلسل الكوميدي "رجالة البيت"، الذي يعرض على عدد من القنوات، ضمن سباق دراما رمضان 2020.
مسلسل "رجالة البيت" بطولة أكرم حسني، أحمد فهمي، بيومي فؤاد، ويزو، وعدد من نجوم الشرف، ومن إخراج أحمد الجندي.
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