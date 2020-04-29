وفاة خال الفنان أحمد فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، خاله أحمد العطار، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء.

ونشر "فهمي" صورة لخاله الراحل، وعلق: "خالي أحمد العطار في ذمة الله، الراجل ده ليه فضل كبير جدا عليا، عمره ما استخسر فيا حاجة، سواء كان معاه أو ماعهوش".

وتابع: "مش لازم لما تموت تسيب لولادك فلوس كتير، بس ممكن تسيبلهم مواقف حلوة كتير مع ناس ومعاملات تخلي الناس دي كلها سند ليهم بعد ما إنت تمشي، الله يرحمك يا خالي".

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من ناحية أخرى، يشارك الفنان أحمد فهمي، في بطولة المسلسل الكوميدي "رجالة البيت"، الذي يعرض على عدد من القنوات، ضمن سباق دراما رمضان 2020.

مسلسل "رجالة البيت" بطولة أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، ويزو، عارفة عبدالرسول، وعدد من نجوم الشرف، ومن إخراج أحمد الجندي.