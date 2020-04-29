أحمد حسن راؤول يكشف لـ"الخليج 365" كواليس أغنية "قادرين" بصوت حميد وهشام وقمر وإيهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد الشاعر أحمد حسن راؤول أن مشاركة أحد أبطال حرب أكتوبر، وهو المهندس إسماعيل محمد إسماعيل، في كليب أغنية "قادرين" وظهوره مع نجومها حميد الشاعري وهشام عباس ومصطفى قمر وإيهاب توفيق، جاء كتحية للجيش المصري.

راؤول في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "مشاركة المهندس إسماعيل محمد إسماعيل، جاءت بهدف أن يكون العمل رسالة تحية وشكر وتقدير لكل من يبذلون مجهودًا في حياتنا حاليًا، فظهر الأطباء، والشرطة، والمهندس إسماعيل، كواجب بسيط علينا تجاههم".

وعن الأغنية يقول: "الحمد لله وصلت مع مرور 5 أيام من عرضها إلى 10 ملايين مشاهدة عبر مواقع التواصل، و5 ملايين عبر موقع يوتيوب، وهو ما يؤكد وصولنا لواحد من أهدافها المتعددة، وهو أن يشعر الناس أنها أغنية يمكن سماعها ومشاهدتها في أي وقت، وتمنحهم السعادة وتعيد ذكرياتهم الجميلة"

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راؤول تابع بالقول: "كتابة الأغنية لهؤلاء النجوم الأربعة، كان تحديًا أردت من خلاله تقديم عمل فني يضاف إلى تاريخ جيلي الذي تربى على سماع أغاني الفنانين الأربعة، وأيضا أن أقول من خلالها للأجيال الجديدة أن الرباعي يمثل تاريخًا مشرفًا نفخر به، وكنت حريصًا عند الكتابة على المزج بين المفردات والألفاظ في فترة التسعينيات، والفترة الحالية".

وفيما يخص كواليس تقديمها، قال: "الكليب تم تصويره قبل بداية شهر رمضان بيومين، وقبلها بـ10 أيام، كنت والملحن أحمد زعيم، وموزعها وسام عبدالمنعم، وتوما الذي تولى تنفيذ الماستر والميكس، نقضي أيامًا بدون نوم؛ لأن الأغنية دسمة ونريدها أن تكون على مستوى محبتنا للمطربين الأربعة".

راؤول اختتم بالحديث عن تعامل النجوم الأربعة معهم وقال: "تعاملوا باحترام لأبعد الحدود، لا غرور ولا تكبر ولا أي إحساس بالفوقية كنجوم ساحة لهم أكثر من 30 سنة".