ولد لعائلة هندية مسلمة وأصيب بمرض نادر.. معلومات عن النجم الراحل عرفان خان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، النجم الهندي عرفان خان، بعد صراع مع مرض سرطان الغدد الصماء، عن عمر يناهز 53 عاما.

وهنا نعرض لكم أبرز المعلومات عن النجم الهندي الراحل:

_ ولد في 7 يناير 1967، لعائلة هندية مسلمة.

_ بدأ مشواره الفني بأدوار صغيرة على المسرح وفي التليفزيون.

_ عام 1988، شارك في فيلم "سلام بومباي"، الذي رشح للأوسكار.

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_ استمر في المشاركة بأدوار بسيطة، حتى شارك في بطولة فيلم "المخبر الخاص".

_ انطلاقته الحقيقية كانت في فيلم "المحارب" عام 2001.

_ فاز بعدد من الجوائز منها جائزة الفيلم الوطنية في الهند لأفضل ممثل.

_ شارك في السينما الأمريكية بأكثر من عمل.

_ عام 2018 أعلن إصابته بمرض نادر، إذ أصيب بورم في الغدد الصماء، وهو مرض نادر يصيب الخلايا التي تفرز الهرمونات في مجرى الدم.

_ رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر يناهز 53 عاما.