وفاة الممثل الهندي عرفان خان عن عمر يناهز 53 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

توفي الممثل الهندي الشهير عرفان خان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 53 عاما، وأكد متحدث باسم "خان" النبأ في بيان مقتضب.

ووفقا لوكالات أنباء عالمية، أعلن "خان" في تدوينة عام 2018، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إصابته بمرض نادر، إذ أصيب بورم في الغدد الصماء، وهو مرض نادر يصيب الخلايا التي تفرز الهرمونات في مجرى الدم.

وكان المخرج فيشال بهاردواج، قد أعلن الشهر الماضي عن تأجيل فيلمه المقبل الذي يجمع عرفان خان، وديبيكا بادكون بسبب مرضه.