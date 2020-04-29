تراند اليوم : فريدة سيف النصر: لم أتنكر من أدوار الإغراء وزوجي خانني مع صديقتي

كشفت الفنانة المصرية الشهيرة فريدة سيف النصر، عن سبب كرهها الرجال، كما تحدثت عن أدوار الإغراء التي جسدتها في مسيرتها الفنية.وقالت الفنانة المصرية خلال حلولها ضيفة على برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، تقديم المخرجة إيناس الدغيدي، إنها تعرضت للخيانة من زوجها مع صديقتها، لافتة إلى أنها رفضت الزواج بعد ذلك من أي شخص متزوج، بخلاف الشائعات التي تداولها الأفراد حول زواجها مرة أخرى.وتابعت: «كرهت الرجالة بعد خيانة زوجي لي»، ذاكرة أنها تقدس الحياة العائلية، إضافة إلى أنها شخص يحب البقاء في المنزل بين والدتها وإخوتها وأبنائها وأحفادها.وقالت فريدة سيف النصر، إنها لم تتاجر بمسألة وجهها بعد أن تعرضت لأزمة صحية، مضيفة، "كنت بصور ووشى كان ضارب.. وقولت لمدير الإنتاج وشى فى مشكلة، وماصدقنيش، وبالمناسبة عمري ماعملت ولا هعمل تجميل خالص".وحول الفنانة التى كانت سببا فى حجابها، أكدت سيف النصر، أنها كانت الفنانة والراقصة "أميرة"، خلال جلسات دينية لمجموعة من الأصدقاء.وتابعت فريدة، لم أتنكر من أدوار الإغراء التى قمت بها، ولكن "ماقدمتش بوس" فى السينما، وهند رستم نفسها رشحتنى لأن أكون على عرش الإغراء.

أضافت فريدة، ارتدائى الحجاب كان بسبب ظروفى الصعبة والنفسية، "أخويا مات وهو 21 سنة.. وأسوأ ما فى فترة حجابي هو تدخل بعض أصدقائي وقتها فى حياتي الشخصية"

وعن أجرها، قالت فريدة سيف النصر، "مابيهمنيش المقارنة، طالما بعمل أدوار جيدة، أنا عندي ورث وأرض، غير زواجي اللى كان معروف للجميع".

وأشارت فريدة إلى أنها لم تقل أبدا أن نادية الجندى ونبيلة عبيد حاربوها، قائلة، "فيلم الغجر كانت مرشحة له نادية الجندي واعتذرت فأنا رشحت فيفي عبده وقتها".

