محمد إمام يسكن قلوب المصريين بعد استشهاده في "الإختيار"

تصدر الفنان محمد إمام، معدلات الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد مشاركته بصورة له من كواليس مشهده الذى جسده في الحلقة الخامسة من مسلسل "الإختيار" كضابط مسئول عن أحد الكمائن المتواجدة في منطقة العريش اثناء هجوم عناصر إرهابية واستشهاده.

وتصدر مقطع الحلقة التي ظهر خلالها اقتحام كمين للقوات المسلحة من قبل جماعات إرهابية متطرفة، وتم التعامل معهم من خير أجناد الأرض وفي مقدمتهم بهذا الحدث الشهيد البطل أحمد المنسي والذي

جسد دوره في المسلسل الفنان أمير كرارة، اما الفنان محمد إمام جسد دور أحد الضباط الذين استشهدوا في هجوم إرهابي في أرض سيناء.

ونشر النجم أمير كرارة صورة محمد إمام من مشاركته في الحلقة الخامسة، موجهاً الشكر له، قائلاً: "غربل الكمين يا منسي رحم الله شهداء الوطن (شكرا محمد إمام)".

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واستهلت الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار بضربات قوية من قبل أحمد المنسي ورجاله،

وكذلك الجماعات الإرهابية، التي حصدت عددا كبيرا من أبناء الوطن، لكن محمد إمام يفجر المكان بعدد من الإرهابين، مضحيًا بحياته وقبلها خلال اتصاله بالمنسي يقول له قبل استشهاده: "أنا بموت يا أحمد قول لأمي ابنك مات بطل".

وجدير بالذكر ان مسلسل "الاختيار" من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.