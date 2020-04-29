راندا البحيري عن مسلسلات رمضان : اي مُشاهد بيفضل نوع من الدراما هيلاقيه

اعربت الفنان راندا البحيري عن سعادتها بالمسلسلات المشاركة في السباق الرمضاني الحالي، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.
وكتبت راندا عبر صفحتها قائلة :"الله اكبر بسم الله ما شاء الله.. عندنا مسلسلات.. اي مُشاهد بيفضل اي نوع من الدراما هيلاقيها عندنا.. اللي بيحب الرومانسي عنده ياسمين صبري ((فرصه تانيه)) او مسلسل شريف منير و ياسمين عبد العزيز ((و نحب تاني ليه)) واللي بيفضل التشويق و الغموض عنده دينا الشربيني و لعبه النسيان".
وتابعت :" و اللي بيحب الملاحم التاريخية هيتفرج علي الاختيار و اللي بيحب الدراما الاجتماعية و الحاره المصريه الاصيله هيشوف البرنس رضوان و اللي بيحب الخيال العلمي و اللي بيفضله معظم الجيل الجديد هيتفرج علي يوسف الشريف و مسلسل النهايه واللي عايز كوميدي بقي عندنا كتير اوي مش هعدي لان فيه اكتر من مسلسل و ابطال كوميديانا كتير اوي السنه دي. و علي فكره معرفش مين صنف ١٠٠ وش كوميدي".
وأضافت :" انا لحد دلوقتي مش قادره من جماله أصنفه مسلسل لذيذ لذيذ ينسيك هموم الدنيا و يخليك تضحك لكنه مش كوميدي من وجهه نظري، حتي يسرا والله العظيم مسلسل سامح عبد العزيز..تصنيفه مختلف عن كل اللي فات ده".
واشارت إلى أن :" ممكن تقول دراما اجتماعيه فيها شويه غموض كلام عن القدرات الخاصه اللي بعض الناس بيسموها (دجل) او شعوذه بطله المسلسل يسرا اللي خايفه علي ابنها و بتقدر تقرا فنجان القهوه و عندها قدرات خاصه من صغرها.. حتي ده مختلف تماما قي تصنيفه بالنسبه لي عن اي مسلسل موجود و عن اي مسلسل عملته يسرا قبل كده".
وأضافت :" عندك مرض النوستالچيا ((الحنين الي الماضي)) و عايز تتفرج علي مسلسل بيعرضلك التمانينات بشكل يخليك تقعد تدمع وانت بتتفرج و تقول احنا فعلا كما بنعمل كده و تفاصيلكتير جدا للجيل ده. عندك مسلسل ليالينا.. عندك برضه نفس النوستالچيا بس انت من التسعينات و من جيل اوقات فراغ و عايز تتفرج علي مسلسل يخليك تفتكر فيلم اوقات فراغ بكل تفاصيله و عصره لدرجه ان ابطال المسلسل ده اتكلموا عن الفيلم فعلا و كانوا بيرتبوا انهم يحجزوا و يخشوا يتفرجوا عليه سينما في حلقه من الحلقات".
واستكملت حديثها قائلة :" عندك مسلسل ((لما كنا صغيرين)) ل ريهام حجاج و محمود حميده و خالد النبوي.. عايز نجوم الزمن الجميل هتلاقي، عايز وجوه جديده موجود عايز نجوم سبور ستارز موجودين و كمان منهم ضيوف شرف في جميع المسلسلات، بنات حاوه هتلاقي".
واختتمت حديثها قائلة :"ناس بتمثل بجد هتلاقي جراندات بنحبهم هتلاقي.. ستات جميله و ممثلات بارعات هتلاقي.. مخرجين حلوينننننن اوي اوي اوي اوي هتلاقي، بجد برافو عليّ الي حصل السنه دي. و كمان ده حصل في سنه صعبه،جدااااا جداااااا، كفايه الحملات اللي اتعرضلها الوسط الفني الشهرين اللي فاتوا.. وإزاي عرفوا يصمدوا قدامها، النهارده الناس اللي كانت بتتريق علي الممثلين و الشغلانه دي،كلهم قاعدين في بيوتهم بيتفرجوا علي مسلسلات ناس انا حاسه انها خطه مدروسه اوي.. برافو سينرچي بجد.. برافو استاذ تامر مرسي".
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