الليلة.. تامر هجرس ضيف إيناس الدغيدي في شيخ الحارة

يحل الفنان تامر هجرس، ضيف برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي ويذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" مساء اليوم، الأربعاء.

ومن المقرر ان يتحدث هجرس خلال الحلقة عن اسرار لاول مرة حول حياته الفنية والشخصية، كما يكشف عن اعماله

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الجديدة، بالإضافة لأسئلة شيخ الحارة.

الجدير بالذكر برنامج "شيخ الحارة" يعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً خلال شهر رمضان المبارك، ويذاع عبر قناة القاهرة والناس.