ليا ميشيل حامل بطفلها الأول

ميرنا وليد - بيروت - تنتظر النجمة العالمية ​ليا ميشيل​ 33 عاماً طفلها الأول من زوجها رجل الأعمال ​زاندي رايش​ 37 عاماً، إذ صرح مصدر مُقرب من النجمة الأمريكية المعتزلة ، أنها ستكون أمًا، حيث تنتظر طفلها الأول من زوجها رجل الأعمال الشهير زاندي رايش البالغ من العمر 37 عامًا، بعدما كانا ينتظرا الزوجان بلهفة طيلة فترة زواجهما لحظة أن يكونوا آباء.

بدأت علاقة ليا ميشيل وزاندي ريتش البالغ من العمر عام 2017 وتزوجا في مارس 2019 في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية.

والجدير بالذكر أن ليا ميشيل قد حصلت على العديد من الجوائز العالمية، حيث أنها معروفة شعبيًا من خلال ألبوماتها Louder وPlaces، وقد كانت محط أنظار وسائل الإعلام خلال السنوات 2010-2012.

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