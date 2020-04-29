ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري ​عادل إمام​ في تصريح خاص لموقع "الفن" بأنه يتلقى يوميا ردود أفعال حول مسلسله الجديد "فلانتينو" وبأنه سعيد بما يتلقاه.

وقال أنه على الرغم من وجوده في المنزل بشكل دائم مع اسرته، لكنه يحرص على قراءة كل ما يكتب عن العمل ويتلقى اتصالات من البعض.

وأضاف بأنه يقضي رمضان كما اعتاد دوما مع أسرته وابناءه وأحفاده ايضا، وعن الأعمال التي يتابعها في الشهر الكريم قال بأنه يحرص على إلقاء نظرة سريعة قدر المستطاع على الأعمال، لكن من المبكر أن يقرر الأعمال التي سيتابعها .

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن - عادل إمام:أقضي رمضان مع أسرتي وسعيد بردود الأفعال حول "فلانتينو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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