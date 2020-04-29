ريهام سعيد عن محمد رمضان:"يارب كلنا نبقى بلطجية"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أعربت الإعلامية المصرية ​ريهام سعيد​ عن تضامنها مع مواطنها الفنان المصري ​محمد رمضان​، ضدّ كل الإنتقادات التي يتعرض لها بسبب أعماله الفنية، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قديم لرمضان من مقابلة تلفزيونية له، يقدم فيه نصيحة للجمهور بأن يصر على أحلامه ولا ينشغل بأحد، وعلّقت كاتبة: "لو كده هو بيشجع علي البلطجة يا رب كلنا نبقي بلطجية. جيت علي الجرح أوي يا محمد.. بس حاضر. والله حاضر بس يا رب يبقي في وقت في عمري".

يشار إلى أن رمضان يشارك في الموسم الرمضاني الحالي، بمسلسل "البرنس" بطولة أحمد زاهر، وإدوارد، ومحمد ‏علاء، ومحمد حاتم، ونور اللبنانية، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامي، وسلوى عثمان، ورحاب الجمل، ومروة الأزلي، ومن تأليف ‏وإخراج محمد سامي‎.

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