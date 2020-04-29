ديمي لوفاتو تصاب بالجنون بسبب تصرفات والدتها في الحجر المنزلي

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت المغنية العالمية ​ديمي لوفاتو​ عن تفاصيل قضائها للحجر المنزلي حالياً للحدّ من تشفي ​فيروس كورونا​، مشيرةً إلى أنها تصاب بالجنون بسبب تصرفات والدتها، وتحديداً بسبب هوسها تنظيف المنزل، وإتخاذه وسيلة لقضاء وقت الفراغ.

وشبهت لوفاتو عزلتها مع أسرتها بمركز التأهيل من الإدمان الذي قضت فيه فترة من الوقت، قائلة إن الفرق الوحيد هو أنه مسموح لها الآن بالتحدث في التليفون ومشاهدة التلفزيون، وهو ما لم يكن متاحاً لها في فترةالعلاج.

ومن ناحية أخرى، كانت تحدثت لوفاتو سابقاً عن مشروع إطلاقها صندوق الصحة النفسية وسط جائحة فيروس كورونا " COVID19 " الذي يهدد العالم خلال هذه الفترة، فقد أشارت الى أن هذه المبادرة تهدف إلى مساعدة المتضررين من القلق والإضطرابات العقلية، بحسب ما ذكره موقع "غاست غيرد".

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