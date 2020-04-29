ميرنا وليد - بيروت - أوضح الممثل المصري ​نبيل الحلفاوي​ الكلام الذي كتبه مؤخراً، عن لجوء بعض ممثلات إلى عمليات التجميل، الامر الذي إنعكس سلباً عليهنّ، قائلاً":أنا عندما كتبت لم أكن أقصد اسما بالتحديد أو أسماءً معينة. كنت أعبر فقط عن أسفي بسبب شيوع هذه الظاهرة.. لأني كنت أراهم أجمل قبلها. لكنهم بالطبع قد يرون العكس. وهم أولا وأخيرا أحرار في فعل ما يرون أنه في مصلحتهم ما داموا لا يضرون غيرهم".

وأضاف:"المواقع كالعادة تضخم الأمر وتضع على لسانك مالم تقله. أولا أنا لم أهاجم.. كل واحدة حرة. أنا فقط أبديت دهشتي وأسفي. ثانيا لم أتعرض لعمليات التجميل عموما بل حددت بالذات تغليظ الشفاه. ثالثا لم أحدد نجمات رمضان أصلا".

وكان قال الحلفاوي:":"نفسي اعرف مين اللي أدخل في روع كثير من فناناتنا الجميلات كبارًا وصغارًا أن تورم الشفايف من شروط الجمال. بزعل بجد وأتحسر على كل من تتطوع بتشويه ملامحها".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إتهامه بمهاجمة نجمات رمضان بسبب عمليات التجميل..نبيل الحلفاوي يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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