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نشر الممثل السوري مصطفى الخاني الشهير بدور "النمس" صور نادرة له برفقة الممثل السوري تيم حسن وعدد من اصدقائهم تعود الى عام 1997، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلّق مصطفى على الصور قائلا: "هدول الصور من عام 1997 كنا طلاب سنة أولى في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، وكنا بزيارة لمنزل أحد الشباب من خارج الوسط الفني لمباركته بعيد ميلاده ، فيكم تحزروا مين بالصور".
وقد لفت النجم تيم حسن الأنظار بالصور وهو يضحك، وبدا وهو يضفي أجواء من المرح على المجموعة.
وقد عبّر المعلقون عن إعجابهم الكبير بالصور وأعربوا عن محبتهم للنجوم، فيما فاجأ أحد المتابعين بنشر صورة قديمة للنجمين مصطفى الخاني وباسل الخياط، اللذين ظهرا بعمر الشباب.
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كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى الخاني وتيم حسن بصور منذ 23 عامًا وصورة مفاجئة لباسل خياط! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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