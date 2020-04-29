بالفيديو: حلا الترك تثير الجدل بحركات استعراضية جريئة



استفزّ فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة البحرينية حلا الترك الجمهور، الذين اعتبروا أن الترك تقوم بحركات استعراضية جريئة من كواليس تصوير أحد الإعلانات.

ووجد البعض أن حلا تقوم بحركات غريبة وبدت وكأنها خضعت لعملية تكبير المؤخرة، فأتت التعليقات على الفيديو قاسية وأثارت موجة من السخرية فتساءل البعض: "هل تضع إسفنجة أو مؤخرة صناعية؟"، و"شنو يعني الوقفة؟" وقال آخرون: "خلاص شفناها لا ينكسر ظهرك يبا" و"هذي قبل سنتين طفله كيف كذا؟" و"تربية دنيا بطمة واضحه" و"العمود الفقري: أنا متحمل وساكت".

كذلك أثارت حلا الاهتمام في جزء آخر من المقطع برقصها بطريقة اعتبرها بعض المعلقين مثيرة للجدل، حيث حصد الفيديو أكثر من 63 ألف مشاهدة في مدة قصيرة.

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يذكر أن حلا الترك أثارت الاهتمام مؤخراً بعدما نشر مقطع لها وهي تقف على شرفة المنزل وتصفق تحية للطواقم الطبية التي تبذل الجهود من أجل علاج مرضى كورونا. وعبر العديد من الجيران عن تفاعله معها وبدا أن جدتها مها الترك هي التي تقف إلى جانبها وفق ما أشار عدد من المتابعين.

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