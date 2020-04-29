رسميا: مصر لا تملك سلطة وقف عرض برنامج "رامز مجنون رسمي"

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حسم المجلس الأعلى للإعلام في مصر موقفه من منع عرض برنامج "رامز مجنون رسمي" بعد وصول عدة شكاوى رسمية، تمت مناقشتها في اجتماع مشترك للجنتي الشكاوى والدراما وانتهت بعدم امتلاك المجلس صلاحية إصدار قرار بوقف عرض البرنامج، لأن القناة العارضة لا تخضع لسلطته.
وأكد صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الاجتماع المشترك بين لجنتي الدراما والشكاوى، خصص لمناقشة الشكاوى المُقدمة ضد برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة MBC مصر، وأيضًا لرصد ومتابعة دراما رمضان هذا العام.
وأضاف الصالحى أن المجلس لم يتخذ أي قرار عقابي ضد برنامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال وذلك نظرًا لأن القناة لا تخضع لسلطة المجلس، مؤكدًا أن المجلس أعطاها مهلة وطالبها بتوفيق أوضاعها وفقًا لقوانينه ولوائحه.
وأكد أن برنامج "رامز مجنون رسمي" لا يخضع لسلطة المجلس، وصدر لصالحه حكمًا قضائيًا من محكمة القضاء الإداري العام الماضي، ينفي سلطة المجلس عليه، أو حقه في إيقافه.
يذكر أن مجموعة MBC صاحبة الحقوق الحصرية للبرنامج أصدرت أول بيان رسمي للدفاع عن البرنامج مؤكدة أن الحلقات لا يتم بثها إلا بموافقة النجوم كتابة عقب تصوير المقلب وليس قبله.
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