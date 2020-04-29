جيجي حديد حامل بطفلها الأول وهذه الصورة نشرتها قبل أسبوع

أعلن موقع أخبار المشاهير TMZ أن عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد حاملها بطفلها الأول من حبيبها المغني البريطاني باكستاني الأصل زين مالك.

وبحسب الموقع فإن مصادر مقرّبة من العائلة أكدت أن جيجي حامل منذ 20 أسبوعًا أي في شهرها الخامس.

ولم يعرف ما إذا كانت المصادر على علم بجنس المولود لكنها أكدت أن العائلة سعيدة كثيرًا بهذا الخبر ومتحمسة لقدوم المولود.

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في الوقت نفسه، كانت جيجي قد احتفلت الأسبوع الماضي بعيد ميلادها الـ 25 في ظل ظروف الحجر المنزلي، ونشرت صورًا حيث ظهرت مع مالك وشقيقتها بيلا من دون الكشف عن أي معلومات لها علاقة بالحمل وكتبت تعليقًا جاء فيه: "يوم مميز وأن احتفل بعيدي الـ 25 مع عائلتي في الحجر المنزلي".

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يشار إلى أن العلاقة العاطفية بدأت بين النجمين في عام 2015 ولكنهما انفصلا في عام 2018، قبل أن يظهران معًا من جديد في كانون الأول 2019 وفي شباط 2020، كما أنهما احتفلا سوياً بعيد الحب ليعلنا رسمياً عودة علاقتهما.