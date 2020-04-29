فنانة لبنانية شهيرة تنفصل عن زوجها بعد زواج عام

أعلنت الفنانة اللبنانية رولا شامية خلال إنفصالها عن زوجها بعد زواج استمر عام وذلك من خلال منشور لها لها عبر حساباتها الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها وقالت "تعلمت ان وجود آلام في الدنيا يرفع عنا البلاء، فكيف لو ماتت وأصبحت في السماء"، وأضافت رولا قائلة "حين تنزف دموع العين تنجلي وتبصر النور، مثلما أعلنت فرحي بزواجي، أعلن لكم طلاقي". Advertisements وكان رد فع زوجها رودى عبر صفحته على فيسبوك قائلا "شو حلو الحب والاحترام يجمعوك تحت سقف واحد مع الشخص لبتحبو والأحلى تنفصلوا كمان بكل حب واحترام.. الله يوفق حبيبة قلبي". وتفاعل الكثيرين من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وأشادوا بطريقتها المحترمة في الإعلان عن إنفصالها ورد فعل زوجها أيضا . وللفنانة رولا شامية مجموعة كبيرة من الأعمال من بينهما أبو رياض مين قدو وخدنا بحلمك والجبال حين تنهار ومسرحية رولا وماريو ومسلسل ليالي وغيرها الكثير من الأعمال الفنية المميزة. اقرئي ايضا : حسن عسير لرامز جلال :أمك ماتت لأنها كرهتك !

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