هكذا علّقت نادين نجيم على برنامج "رامز مجنون رسمي"

علّقت الممثلة نادين نجيم في تغريدة لها عبر " تويتير" على برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدّمه الممثل رامز جلال ووصفته أنه "عذاب" وليس ضرب جنون. وجاء في التغريدة "لو كنت مع رامز جلال كنت رحت غيبوبة لحد ما خلصت الحلقة أكيد". وأضافت: "يا ربي دخيلك ولا ممكن اعملها لاء لاء لاء، هيدا اسمه عذاب مش ضرب جنون".

Advertisements وكانت نجيم قد خرجت من السباق الرمضاني بسبب توقف تصوير مسلسلها "2020 " جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

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