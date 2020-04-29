جيجي حديد وزين مالك ينتظران مولودهما الأوّل

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت مصادر مقربة من عارضة الأزياء جيجي حديد بشكل مفاجئ، خبر حملها بطفلها الأول من نجم فرقة “One Direction” السابق زين مالك.

وفي التّفاصيل، أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية أنّ جيجي حامل في الشهر الخامس وتنتظر بفرح مولودها الأوّل متحفّظة عن الإفصاح بأي معلومة أخرى حتّى السّاعة.

وكانت جيجي قد احتفلت منذ أيام بعيد ميلادها ال25 ، في منزلها في ولاية بنسلفانيا. ونشرت لقطات من الأجواء، حيث حضرت كل من والدتها، وشقيقتها بيلا وحبيبها زين مالك. وتوجهت بالشكر إلى كل المعايدات التي تلقتها “إنه أجمل يوم أحتفل به بميلادي الخامس والعشرين مع عائلتي من الحجر الصحي. فقد جعلوه مميزاً للغاية بالنسبة لي، إلى جانب كل الحب الذي شعرت به من جميع أنحاء العالم”.

ويُشار إلى أنّ صورتها مع الفنان العالمي زين مالك في عيد ميلادها قد تصدّرت غلاف مجلّة Vogue ، وأظهرت تلميحاً واضحاً لبطنها الّذي بدا منتفخاً بعض الشيء.

وفي ما يخص علاقة الثنائي، فقد التقت جيجي بزين في العام 2015 ثمّ انفصلا في العام 2018، ثمّ ظهرا معاً من جديد في أواخر سنة 2019 وأعلنا رسمياً عودة علاقتهما في يوم عيد الحب من العام 2020.