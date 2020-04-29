سر اختفاء رانيا يوسف من مواقع التواصل الاجتماعي

متابعة بتجــــــــــرد: اختفت الفنانة رانيا يوسف منذ بداية شهر رمضان عن الظهور على أي من حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو أمر غير معتاد منها، ما أثار علامات استفهام لدى متابعين، متسائلين عن السبب.

ويبدو أن النجمة المصرية قررت الحصول على إجازة قصيرة خلال شهر رمضان، خاصة أنها لا تشارك في أي من الأعمال الدرامية التي تعرض حالياً، وكانت آخر تعليقاتها قبل حلول الشهر الكريم، رسالة تهنئة بعيد الفصح المجيد وتعليق عن الجيش الأبيض.

ويأتي قرار رانيا عكس ما كانت تقوم به منذ فترة قصيرة، حيث كانت تخرج على جمهورها بتعليقات وفيديوهات عبر حسابها على مواقع “إنستغرام” و”تويتر” و”فيسبوك”.

يذكر أن آخر أعمالها فيلم “صندوق الدنيا”، والذي عرض منذ فترة قصيرة وقبل قرار إغلاق دور العرض بسبب انتشار فيروس كورونا. وشارك في بطولته مع رانيا كل من خالد الصاوي وباسم سمرة وصالح عبد الله وأحمد كمال وتأليف وإخراج عماد البهات.