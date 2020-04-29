مجموعة “ام بي سي” تكسر الصمت وترد على انتقادات “أم هارون”

متابعة بتجـــــــــرد: ردت مجموعة قنوات MBC على الضجة الكبيرة التي أحدثت حول مسلسل “أم هارون” الذي تؤدي دور البطولة فيه الفنانة الكويتية حياة الفهد.

وجاء هذا من خلال لقاء أجري مع المتحدث الرسمي باسم المجموعة مازن حايك ضمن فقرة من برنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC4.

وقال إن العمل ينطوي على بعد إنساني حيث يسلط الضوء على ممرضة تهتم بمداواة آلام الناس. ورأى أن هذا يتماشى مع ما يشهده واقعنا من جهود تبذلها الطواقم الطبية حول العالم من أجل العناية بمرضى فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن في حبكة “أم هارون” أيضاً بعد آخر يرتبط بالتسامح ويظهر صورة لمنطقة الشرق الأوسط تتسم بحوار الأديان والعيش المشترك على عكس صورة الدمار والقتل واليأس والخوف.

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وتابع أن MBC تريد استثمار طاقاتها في هذا النوع من المحتوى وأن العمل درامي خيالي وأنه لا يمكن محاسبته على أنه عمل وثائقي.

واعتبر أن الجدل الذي دار حوله خرج من سياق الدراما والخيال مع التشديد على حق القيمين عليه في الإبداع. ورداً على تهمة التطبيع علق بأن الموضوع يتمحور حول السيدة اليهودية التي التي تهتم بكل الناس بعيداً عن الواقع السياسي.

ولفت إلى أنه من الظلم بمكان ربط المسلسل بالوضع السياسي الراهن، معلقاً على تناول صحف عالمية لموضوعه بالقول إن هذا الاهتمام طبيعي لأن الموضوع مشوق. وختم بأن مسار MBC الجريء لم يبدأ مع “أم هارون” بل منذ تأسيس القنوات في العام 1991 من خلال أعمال مثل “طاش ما طاش” و”سيلفي” و”عمر” و”سرايا عابدين”. وأردف أن هذا النهج مستمر وأنه لا يمكن المجتمعات التطور من دون جدل.