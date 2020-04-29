هكذا دافع ياسر جلال عن مقالب “رامز مجنون رسمي”

متابعة بتجـــــــــرد: بعد الانتقادات التي وجهت لشقيقه الفنان رامز جلال، علق الفنان ياسر جلال على برنامج المقالب الذي يقدمه شقيقه والانتقادات التي توجه له.

وقال فى تصريحات صحافية: “رامز فنان كبير ويجتهد، ويقدم لون برامج ناجح في العالم بأكمله، واستطاع أن يحقق من خلال برامج المقالب الخاص به شعبية كبيرة، حتى أن الأطفال معجبون بما يقدمه، وشعبيته ليست في مصر فقط بل في العالم العربي كله”.

ويشارك ياسر فى موسم رمضان بمسلسل “الفتوة”، وأحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي، ويشارك في البطولة مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل.

ويسجل “الفتوة” التعاون الثاني على التوالي بين الرباعي ياسر جلال والمؤلف هاني سرحان والمخرج حسين المنباوي وشركة سينرجى، بعدما قدموا معاً مسلسل “لمس أكتاف” العام الماضي والذي شارك في بطولته فتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع وإيمان العاصي، محمد عز.