وفاة الممثل الهندي عرفان خان بعد معاناته مع السرطان

متابعة بتجــــــــــرد: توفي الممثل الهندي عرفان خان اليوم (الأربعاء) عن عمر يناهز 53 عاماً، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت شبكة “إن دي تي في” أنه تم نقل خان للمستشفى أمس (الثلاثاء) لإصابته بمضاعفات بسبب سرطان في القولون.

وكان خان قد أصيب بسرطان في القولون منذ عدة أشهر، وتلقى العلاج في لندن وعاد لمومباي.

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وأنجب عرفان طفلين من زوجته سوتابا.

وأصدرت أسرته بياناً قالت فيه إن خان أمضى ساعاته الأخيرة وهو “محاط بأفراد أسرته”.

وقد شارك عرفان في عدد من أشهر الأفلام الهندية منها «بيكو» مع أميتاب باتشان وديبيكا بادكون وهندي ميديوم. وبرز أيضاً خلال مشاركته بفيلم “المليونير المتشرد”.