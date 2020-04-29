يسرا تعيش أصعب رمضان في حياتها: الأمر موجع

متابعة بتجــــــــرد: خلال لقائها ببرنامج “أهل مصر” عبر قناة “سكاي نيوز عربية” الذي يقدمه سمير عمر، قالت الفنانة يسرا إن رمضان هذا العام مختلف وصعب عليها خاصة لأنه أول رمضان يمر عليها بعد وفاة والدتها.

وأوضحت، أن أول يوم رمضان كان صعباً عليها، لأنها اعتادت أن والدتها تجمع كل عائلتها، وهي لم تستطع فعل ذلك، وأن ابنة خالتها هي من دعتها لقضاء اليوم معها لتخرجها من هذه الحالة.

وتابعت، أنه يفرق كثيراً أن أساس العائلة ليس موجوداً، ووصفت الأمر أنه موجع، مشددة على أنها دائماً تنصح الجميع بالجلوس أكثر وقت مع عائلاتهم لأنه عندما نفقد أحداً منهم يفرق الأمر كثيرا.

وعن ذكرياتها مع شهر رمضان وتصوير الأعمال، قالت إنها تتذكر أن تصوير فيلم “الأنس والجن” كان في رمضان، وكانت تتسحر خلال التصوير، وأنهم كانوا يفرشون طاولة كبيرة ويغنون سويا “رمضان جانا”.

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تابعت أنه شيء ممتع أن تعمل في رمضان، وأنها تشعر أنها خفيفة، مشيرة إلى حبها للعمل وهي صائمة.

يشار إلى أن يسرا تشارك في رمضان 2020 بمسلسل “خيانة عهد”، ويشاركها البطولة حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى وخالد أنور.