الى من حمّل راغب علامة المسؤولية في كل ما يجري حاليًا؟

“الزعامات الطائفية مسؤولة عن كل ما يجري في شوارع البلد”، بهذه الجملة علّق السوبرستار راغب علامة على الأزمة التي يمر بها لبنان وذلك بعد عودة المظاهرات الى الشارع عقب ارتفاع الاسعار والفساد في المؤسسات.

السوبرستار أرفق التغريدة بمقطع من اغنيته “طار البلد”، (كلمات نزار فرنسيس ولحّن وتوزيع جان ماري رياشي) التي أطلقها في ديسمبر 2018 وهي عبارة صرخة تختلج صدر كلّ مواطن يشعر بالأسى من الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان وسط الأزمات السياسيّة والإقتصاديّة المتتالية.

Advertisements

أيضاً أرفق “علامة” التغريدة بهاشتاغ #الجيش_اللبناني_خط_أحمر وذلك بعدما تعرض الجيش للرشق بالحجارة وسقط أكثر من 50 إصابة في صفوفه.

وكان السوبرستار قد أطلق منذ أيام أغنية جديدة بعنوان “أنتو أملنا” كلمات الشاعر نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جان ماري رياشي. الكليب صوره المخرج سامي صعب.

الأغنية مؤثرة جداً قدّمها راغب بأسلوبه المميز واضعاً احساسه في هذا العمل الذي سيكون علامة فارقة في هذه المرحلة الصعبة من البلد وأهداها لكل محارب وصامد قرر أن يقتل الخوف والمرض والوباء وخاض معركة من أجل البقاء فهذه رسالة إلى البشرية، ودورنا كفنانين أن نكون حاضرين ومؤثرين، فالموجوع يتمسك ببارقة أمل، نحن الذين غنينا الحب والشوق والوطن.