فنان يضع محمد منير في موقف محرج

بعدما كشف الفنان حسن شاكوش في عدة لقاءات اعلامية عن دعم الفنان الكبير محمد منير له خاصة بعد النجاح الساحق الذي حققته اغنية “بنت الجيران” حيث تلقى اتصالاً داعماً منه.

ردّ محمد منير على حسن شاكوش وذلك في تصريح خاص لإحدى الصحف المصرية وقال: “كل ما أستطيع قوله أن ذلك غير صحيح، ولم أتحدث معه، ولا أعرفه”، مضيفاً: “كل تركيزي حالياً في عملي فقط، على أمل أن أقدم حاجات حلوة للناس خلال الفترة المقبلة”.

إلا ان “شاكوش” استغرب نفي محمد منير للمكالمة الهاتفية التي جرت بينهما، وكي يؤكد على هذه الواقعة عرض مكالمة مسجلة لـ “منير” وهو يبارك له على النجاح، وأنه على استعداد لدعمه ومنحه نصائح فنية قد تساعده في مسيرته.