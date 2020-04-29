Apr 29, 2020 علقت النجمة اللبنانية نوال الزغبي على الأحداث الجارية في لبنان من مظاهرات تجوب الشوارع بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني والفساد. وكتبت نوال عبر حسابها الخاص على تويتر: “مش عارفين ان الجوع كافر؟ ما بتحميه طائفة وهو ما بيحمي طوائف!” Advertisements آخر أعمال النجمة الذهبية أغنية “اتحاربت” وهي تتر مسلسل “سلطانة المعزّ” للنجمة المصرية غادة عبدالرازق. هذا التعاون بين نوال وغادة، هو الأول لهما، وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققته نوال قبل سنتين في مصر بشارة “الناس العزاز” لمسلسل “لأعلى سعر” للنجمة المصرية نيللي كريم. الأغنية درامية تخطت حاجز المليون مشاهدة في أيام قليلة.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبي: الجوع كافر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.