صبا مبارك بدوية متمردة على التقاليد في "حارس الجبل"

تعود النجمة صبا مبارك بقوة إلى قصص الصحراء العربية مرة أخرى على الشاشة الفضية بمسلسل حارس الجبل والذي حظى بمتابعة قوية منذ اليوم الأول لعرضه وحديث مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق الدراما البدوية عن شخصية رمال بنت الشيخ خلّاف التي تؤديها صبا بلهجة بدوية متقنة.

تدور أحداث المسلسل في عام سُميّ بعام الموت، شهدت فيه المنطقة جوعاً، وأمراضاً وجفافاً، أدت إلى حروب وغزوات بين القبائل من أجل البقاء.

الظهور الأول لصبا أثتبت فيه أنها بدوية غير تقليدية وفارسة مغوارة، حيث استعرضت قدرتها على رمي السهام بشكل دقيق نال إعجاب صديقتها التي مدحت دقة سهامها في إصابة أهدافها دون خطأ واحد بشكل ينافس فرسان قبيلتها.

وكشفت صبا خلال الحلقات التالية عن قدراتها كفارسة قادرة على ركوب الخيل بمهارة كما تؤدي شخصية تمتاز بالشجاعة في تجولها في الصحراء بمفردها ومواجهة الرجال سواء غريب مثل الشيخ شامخ الذي أنقذها من مأزقها في الصحراء ورفضت مرافقته لها حتى وصولها إلى ديرتها، أو قريب مثل ابن عمها الذي يدعي خوفه على سمعتها نتيجة خروجها بمفردها وعودتها في وقت متأخر لكنها تقف أمامه بشجاعة وتنهره على قوله.



حارس الجبل يُعد أحد أضخم الإنتاجات العربية هذا العام، ويشارك صبا في بطولته نخبة من النجوم العرب هم عبد المحسن النمر، منذر رياحنة، خالد القيش، نورا العايق، هبة زهرة ومحمد قنوع، وهو من تأليف حازم فضة، وإخراج الأردني المخضرم سائد الهواري؛ وإنتاج شركة Fortuna Media Production (المنتج ياسر فهمي).

Advertisements

قد يهمك أيضا:

صبا مبارك تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

صبا مبارك تحتفل بالكريسماس علي طريقتها