نادية الجندي تنشر فيديو من كواليس تصوير سكر زيادة

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"الخليج 365" من بيروت: شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها بفيديو لها من كواليس تحضيرها لشخصيتها في مسلسل سكر زيادة.

نشرت نادية عبر حسابها على Instagram فيديو ظهرت فيه خلال مرحلة وضع المكياج قبل بدء التصوير، ووجهت الشكر لخبير التجميل اللبناني احمد الأسير الذي يهتم بإطلالتها.

وكانت الجندي قد أثارت دهشة الجمهور لما تتمتع به من نضارة ولياقة رغم تخطي عمرها ال 74 عاماً، حيث تبدو أصغر من عمرها بـ 20 عاماً على الأقل.

وتطل الجندي على جمهورها خلال شهر رمضان من خلال مسلسل سكر زيادة الذي يجمعها لأول مرة مع زميلتها اللدودة نبيلة عبيد، بعد عقود من العداوة والتنافس الفني.

مسلسل سكر زيادة، مستوحي من المسلسل الشهير The golden girls، وتجري آحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المُسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب، حيث تحاول كل منهن الإستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة.