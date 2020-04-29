حسين الجسمي ينثر روح الأمل والتفاؤل بصوته في "سُنّة الحياة"

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"الخليج 365" من بيروت: تحت شعار ووسم #وحشتنا_اللمة وبتعاون يعتبر الأول مع الشركة العالمية "اورنچ" للإتصالات – مصر، شارك الفنان حسين الجسمي بأغنية دعائية حملت عنوان "سُنّة الحياة" من كلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، وألحان الفنان محمود العسيلي، وتوزيع ومكساج وماستر علي فتح الله، محققة نجاحاً وإنتشاراً كبيراً بين الجمهور في مصر ، ناثراً بصوته روح الأمل التفاؤل في لم الشمل والتواصل بين الأهل والأحبة، وخاصة تحت ظل هذه الظروف الإستثنائية، والذي قال فيها:

لو طالت المسافات

وبعدتنا الايام

ما بينا الف حاجه

تبيِّن الاهتمام

مين قال ان التلاقي

لُقا وسلام بالإيد

فيه قلوب بتحس بينا

لو حتى من بعيد..

وأكد الجسمي سعادته الدائمة بمشاركة مصر والمصريين في أفراحهم ومناسباتهم الإجتماعية والوطنية والعاطفية المختلفة، وتوجيه الرسائل الإيجابية دائماً، وطمأنة الناس وبث الأمل في نفوسهم.

وحملت فكرة الأغنية الدعائية التي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، البعد والتقارب في الحياة الإجتماعية اليومية، ومراحل الإشتياق واللمة بين الأحبة والعائلة والعودة من السفر، وهو ما جسده مجموعة من الشباب المصري في سيناريو الكليب الذي طرح وعرض عبر منصات التواصل الإجتماعي الخاصة بالجسمي وعبر قناته الخاصة الرسمية في موقع YouTube ، وبالإضافة الى المنصات الخاصة بشركة "اورنچ" في مصر.