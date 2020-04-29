القناة الروسية الأولى تعلن انطلاق ماراثون أونلاين لأغنية "يوم النصر"

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت القناة التلفزيونية الروسية الأولى عن انطلاق ماراثون أونلاين لأغنية "يوم النصر" وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد النصر على ألمانيا النازية.

وجاء في بيان نشره المكتب الصحفي للقناة التلفزيونية الروسية:" إننا ندعو أكبر عدد ممكن من المطربين والمطربات والفرق الموسيقية الشعبية والمحترفة إلى المشاركة في الماراثون الموسيقي الذي يقضي بأداء الأغنية المشهورة بأي آلات موسيقية".

وأضاف أن الفنانين الأجانب يمكن أن يشاركوا كذلك في الماراثون المذكور وليست هناك أي قيود متعلقة بسن الفنان أو الفنانة.

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وأوضح أن كل من يرغب بالمشاركة في الماراثون الموسيقي يجب أن يرسل طلبا بالمشاركة وتسجيل فيديو لأغنية "يوم النصر" إلى القناة التلفزيونية الأولى.

وقد أيد الفعالية كل من فناني الشعب الروسي، ليف ليشينكو، أوليغ غازمانوف، ليونيد ياكوبوفيتش، إدارة جمهورية القرم، منظمة "ضباط روسيا" الاجتماعية، الصحفي ألكسندر ليوبيموف، وغيرهم.

يذكر أن أغنية "يوم النصر" للموسيقار السوفيتي، دافيد توخمانوف، أداها المغني الروسي الشاب ليف ليشينكو لأول مرة عام 1975. ومنذ ذلك الحين تحولت الأغنية إلى أغنية شعبية دارجة.

المصدر: تاس