شكرا لقرائتكم خبر عن هيا الشعيبى ترد على اتهامها بسرقة تبرعات موجهة لمتضررى كورونا .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي على اتهامها بسرقة التبرعات التي تم جمعها من أجل مساعدة المحتاجين والمتضررين من أزمة كورونا، قائلة :"أنا عندي جروب كويتيات وهذا الشيء أول مرة أقوله عشان إحنا بنساعد الناس.. والله وكتاب ربي أنا من مالي وحسابي الحر بساعد الناس.. اللي محتاج يبعتلي وأنا أبعت يتأكدوا أنه محتاج وبنتواصل معاه ونبعتلوا".

وأضافت في تصريحات تليفزيونية :"قبل كام يوم في ناس بعتتلي أنه في فنانين متبرعين وأنا اللي واخدة فلوسهم والله إحنا من الصبح بنطلع ونطق الأبواب ونعطي.. وإحنا ما حدا عطانا شيء ولا أخذ من أحد شيء أنا بعطي من حر مالي.. والموضوع ده كشفلي أني كل اللي بيهجموني من ناس لا هم منا ولا علينا".

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وكانت قد كشف عدد من الحسابات الكويتية الرسمية عن وجود حالةٍ من الغضب، بعد انتشار أخبارٍ أن الفنانة الكوميدية الكويتية هيا الشعيبي قامت بجمع التبرعات من أجل مساعدة المحتاجين والمتضررين من أزمة كورونا و لم تقم بتوزيعها.

أما عن الهجوم الذي تعرضت له هي وباقي نجوم الكويت بسبب أجورهم المرتفعة في ظل أزمة كورونا، قالت :أنا ما أركز على التعليقات وما أحط هدول الناس في بالي.. لأني مين هدول إحنا لينا تاريخنا وفننا وكوميديتنا من سنين ليش هلق طلعتوا تتكلموا.. يا جماعة الناس هدول مو مننا ولا علينا ".