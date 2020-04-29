شكرا لقرائتكم خبر عن تغير لون شعر كريستين ستيوارت للبرتقالي "مش جديد" اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفراغ و حالة الملل التي يعيشها بعض النجوم تدفعهم للجوء لتغير الـ look الخاص بهم بالوان أكثر جرأة في محاولة منهم للتجديد والخروج عن الروتين .

فقد فاجأت النجمة العالمية كرستين ستيورات البالغة من العمر ( 30 عاما ) محبيها و عشاقها بظهورها بعد أن غيرت لون شعرها للون البرتقالي الصارخ و ذلك بالحجر المنزلي الذاتي خوفا من فيروس كورونا و هي الصور التي القي عليها الضوء اليوم عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة مثل " هاربر بازار " و " جاست جيرد " ، و كأن هذه الصور التقت أمس ، إلا أن في الحقيقة الصور التي تم تداولها لكريستين ستيوارت من شهر كامل أي مع بدايه الحظر المنزلي الذاتي علي صفحة إحدي أصدقاء ستيورات المقربين ويدعي" روميو "والذي قررأن ينشرها علي " إنستجرام " ضمن صور يومياته مع اصدقاءه .

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يذكر أن كريستين ستيوارت قدمت عدد كبير من الاعمال الفنية الناجحة ، و من أبرزها " Clouds of Sils Maria " و " American Urtla " و " Certain Women " و " Café Society " و " Billy Lynn's Long Halftime Walk " و " Jeremiah Terminator LeRoy "و " Charlie's Angels " ، و غيرهم .