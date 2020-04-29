شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف مع زوجته إنجي علاء بصورة جديدة من كواليس تصوير " النهاية " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الكاتبة ومصممة الأزياء إنجى علاء، متابعيها بموقع "أنستجرام"، بصورة من كواليس تصوير مسلسل "النهاية" مع زوجها النجم يوسف الشريف، ويظهر بها وهو يرتدي ملابس الروبوت زين.



النهاية

وشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "النهاية" أحداث كثيرة متلاحقة ومشوقة ومثيرة ، أهمها اعتراف الروبوت "يوسف الشريف" شبيه المهندس زين لزوجته "رضوى" ناهد السباعي بخيانتها وحبه لصباح، وذهابه إليها فى مسكنه فما زالت "رضوي" تعتقد أنه زوجها الحقيقي "زين"، ولم تكتشف بعد أنه مجرد إنسان آلى شبيه لزوجها لا يكذب مطلقا ويقول الحقيقة، وما زالت ناهد السباعي تعتقد أنه زوجها، وأن السيد مؤنس يحاول الوقيعة بينهما ويشككها في زوجها.

Advertisements

وكانت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "النهاية"، للنجم يوسف الشريف، بدأت بحديث بالمهندس زين لزوجته وترسل له صورا لابنه يحيى، وتؤكد له أنها حصلت على نقاط كثيرة من الطاقة فى عملها ثم تقطع المكالمة، ويطلب منه أحد العاملين بتكتل الواحة "أدهم" مقابلة شخصية مهمة في التكتل يتحدد عليها مصيره فى الاستمرار بالعمل معهم.

زوجة المهندس زين رضوى "ناهد السباعي" تحاول البحث عن زوجها ولا تعرف كيفية الوصول إليه، وتطلب من أحد القادة فى تكتل "انرجيكو" الوصول إليه ويعدها بالبحث عنه، فى المقابل نجد الروبوت "زين" الذي صنعه عمرو عبد الجليل لسهر الصايغ يتم القبض عليه من قبل السيد مؤنس قائد قوات الأمن في تكتل "انرجيكو"، ويبلغ أحد مساعدى السيد مؤنس "أحمد وفيق" زوجته ناهد السباعي بأنه تم القبض عليه.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.