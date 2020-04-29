شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمى يوضح حقيقة صورة محمد إمام فى مشهد من مسلسل"الاختيار"..اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج بيتر ميمى، عن أصل الصورة التى نشرها النجم محمد إمام، عقب انتهاء الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار، التى لاقت هجوما من العناصر المعادية للوطن، موضحا أن هذه الصورة ليس من مشاهد المسلسل وأنها صورة فوتوغرافية تم التقاطها أثناء بروفات العمل.





ونشر ميمى، عبر حسابه على فيسبوك، صورتين الأولى الأصلية من العمل المصور والذى تم عرضه فى الحلقة الخامسة، بينما الصورة الأخرى الملتقطة من بروفات التصوير، صحبهما بتعليق: "الصورة ديه فوتوغرافيا من البروڤات وغير موجودة بالمشهد حلقة 5، صورة بالتليفون، رجاء تحرى الدقة قبل النشر".

شهدت الحلقة الخامسة من المسلسل، استشهاد الفنان محمد إمام خلال الأحداث، حيث يجسد شخصية النقيب فتحى الضابط فى أحد الأكمنة بسيناء بعد الهجوم بمدافع الهاون والأسلحة الثقيلة على الكمين، وخلال معركة شرسة بين قوة الكمين بقيادة إمام وبين مجموعات الإرهابيين يستشهد فى مشهد مؤثر جدا يدمى القلوب.





واستهلت الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار بضربات قوية من قبل أحمد المنسى ورجاله، وكذلك الجماعات الإرهابية، التى حصدت عددا كبيرا من أبناء الوطن، لكن محمد إمام يفجر المكان بعدد من الإرهابين، مضحيًا بحياته وقبلها خلال اتصاله بالمنسى يقول له قبل استشهاده: "أنا بموت يا أحمد قول لأمى ابنك مات بطل".

يذكر أن محمد إمام كان قد ظهر فى الحلقة الرابعة من المسلسل كقائد مع إحدى الكتائب فى شمال سيناء، وقدم مشهدا مع أحد الجنود غلبت عليه الكوميديا، حيث شاهد عسكرى وهو يتحدث مع خطيبته فى الهاتف، وقال له بطريقة كوميدية: "أنت عمال تتنحنح وتحب فى التليفون، وأنا قولت محدش يتكلم فى التليفون أثناء الخدمة"، ليرد الجندى: "أنا بكلمها للشديد القوى.. أنا خاطبها من 3 سنين، وكنت بطمن على عمى عشان بيموت"، وفى حالة إنسانية أعطى محمد إمام هاتفه للجندى ليتحدث مع خطيبته، وخلال تلك الأحداث يحدث هجوم إرهابى على الكتيبة لتنتهى الحلقة.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كراره وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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