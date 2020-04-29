شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل شكر لبيتر ميمي مخرج "الاختيار" بعد نجاح الحلقات الأولى من مسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق المخرج بيتر ميمي، نجاحا كبيرًا مع بداية الحلقات الأولى لمسلسل الاختيار الذي يقوم ببطولته النجم أمير كراره ويتناول بطولات الشهيد أحمد المنسي خلال مشاركته في المعركة أمام الجماعات الارهابية في سيناء، ولقى بيتر ميمي اشادة كبيرة بسبب جودة وواقعية تصوير مشاهد الحرب مع الجماعات الإرهابية في سيناء، وحتى أصبح أحد أكثر المسلسلات بحثا على مواقع السوشيال ميديا.

وتصدر هاشتاج باسم "بيتر ميمي" تريند تويتر في مصر، خلال الساعات الماضية، حيث احتوى الهاشتاج على مشاهد من المسلسل أثار اعجاب الجمهور، وتفاعل الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الهاشتاج، فعرض مغرد كادر لضيف شرف المسلسل محمد إمام وهو يجري جانب الدبابة في أحد المعارك وعلق قائلا: "كادر عظيم من الرائع بيتر ميمي".



سخرية فى هاشتاج بيتر ميمى



هاشتاج بيتر ميمى

وشكر مغرد آخر صناع المسلسل وقال: "شكرا احمد المنسى الله يرحمك ويغفر لك يا بطل شكرا امير كرارة شكراااا بيتر ميمى شكراااا لى كل ابطال المسلسل"، ومغرد ثالث: من افخم المسلسلات الي تعملت في تاريخ الدراما ، عمري ما تابعت مسلسلات ويلما شفت الفكر بتاع المسلسل ، حاجة مبهرة جدا ، برافو بيتر ميمي".

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تداول هاشتاج يشيد ببيتر ميمى



جانب من الهاشتاج

ومغرد أخير: "والله يا جماعة الاختيار مسلسل عظيم العمل الحلم بالنسبة لي، قاعد يسرد كل اللي حصل بالسنين الاخيرة من بعد ثورة ٢٥ يناير، حاجة تتدرس من الآخر تحفة فنية!! شكرا بيتر ميمي، شكرا باهر دويدار، شكرا امير كرارة".



اشادة بالمخرج بيتر ميمى

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.