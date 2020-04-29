شكرا لقرائتكم خبر عن نوادر نجوم زمان فى رمضان..عبدالوهاب مفلس ومش لاقى تمن الفطار فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان لنجوم الزمن الجميل العديد من النوادر والحكايات التى عايشوها خلال شهر رمضان وظلت فى ذاكرتهم لا ينسوها ويتحدثون عنها دائما.

وكان من بين هذه النوادر التى لا تنسى ما حدث لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وكتبته مجلة الكواكب فى عدد نادر صدر فى شهر رمضان عام 1962.

وحكى محمد عبدالوهاب عن موقف حدث له فى باريس حيث صادف أن حل عليه شهر رمضان هناك، ونفدت نقوده وكان فى انتظار أن يصرف شيكا بحوزته.

وقال موسيقار الأجيال:"أويت إلى فراشى وليس معى سوى 20 فرانكاً، وكان الجنيه المصرى وقتها يساوى مائتى فرانك، أى أننى لم أكن املك سوى 10 قروش فى باريس، ولكنى كنت مطمئن أننى سأذهب فى الصباح لأصرف الشيك الذى معى، وأوصيت عامل الفندق، يوقظنى مبكرا ًحتى أستطيع صرف الشيك قبل موعد إغلاق البنك"

وأشار عبدالوهاب إلى أن عامل الفندق تأخر فى إيقاظه وبعد أو وصل للبنك وجده قد أغلق أبوابه.

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وتابع قائلا:"كانت كارثة بالنسبة لى وأعقد موقف قابلته فى حياتى، وخاصة مشكلة الأكل، وكيف سأفطر فى هذا اليوم من أيام رمضان، واخدت أتجول فى مقاهى باريس عسى أن أجد صديقاً أعرفه لأقترض منه مبلغاً من المال، ولكنى لم أعثر على أحد"

وعن كيفية تعامله مع هذا الموقف قال موسيقار الأجيال:"اخذت طريقى إلى اتجاه جامع باريس حيث كان بجواره مطعم شرقى يملكه أحد المصريين وكنت أعرفه ويعرفنى، ولكن لم يكن صاحب المطعم موجودا، ورغم ذلك جلست على مائدة بعد ان اقترب موعد الإفطار وطلبت طعاما ً كثيراً وأنا على ثقة أنا صحاب المطعم سيصل ويحل مشكلتى"

ولكن تأخر صاحب المطعم ولم يصل وظل محمد عبدالوهاب يتلكأ فى تناول الطعام حتى لفت انتباه جميع الحاضرين ، وعندما يأس من حضور صاحب المطعم نادى على كبير العمال بالمطعم وكان مصرياً، وشرح له موسيقار الأجيال المأزق الذى وقع فيها وخلع ساعته ومعطفه وطلب منه أن يتركهما رهناً حتى يعود فى اليوم التالى بقيمة المستحق عليه من أموال.

وأشار محمد عبدالوهاب إلى أن العامل كان كريماً جداً ، وقال له إن حسابه مدفوع من أول لحظة دخل فيها المطعم ، بل أخذ منه الشيك ودفع له قيمته حتى يستطيع أن يتحرك ومعه المال الذى يكفيه ، على أن يصرفه فى اليوم التالى.

وقال موسيقار الأجيال :"شعرت بأنه نجدنى وأزال عن كل ما حملته من هموم، وبالفعل أخذت المال ودفعت بقشيش محترم لكل عمال المطعم"