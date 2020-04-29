شكرا لقرائتكم خبر عن الدولارات فى كل حتة.. آسر ياسين ونيللى كريم فى فيديو تيك توك جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الثنائي آسر ياسين ونيللي كريم، متابعيهم وجمهورهم، بمقطع فيديو جديد لهم، ضمن أحداث مسلسلهم "100 وش" الذين يقوموا ببطولته سوياً في السباق الرمضاني الحالي.

ونشر ياسين وكريم، مقطع فيدي جديد من مشاركتهم في تطبيق الفيديوهات تيك توك، عبر حساباتهم الشخصية بموقع الصور انستجرام، وهما يتراقصان على ايموشن الدولارات، في إشارة لعملية النصب التي سيخوضها الثنائي في الحلقات القادمة من المسلسل.

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "بـ 100 وش" تطورا سريعا، حيث عرضت سكر "نيللى كريم" على عمر "آسر ياسين"، التعاون معها فى عمليات النصب، ولكنه رفض لتحاول "سكر"، إقناعه بتغيير رأيه والانضمام لها فى عمليات النصب.

وفى المشهد الثانى يرقص عمر "آسر ياسين" مع صديقته ماجى "علا رشدى" فى أحد أماكن السهر وتتصل به سكر ليتفق معها مقابلته والحديث، وتظل سكر منتظراه ولكن لم يأت عمر لتذهب سكر إلى منزله وتفتح الباب والدته "سلوى محمد على"، وتبلغها سكر أنها زميلته فى العمل ولم يرد على مكالماتها فجاءت إلى المنزل ليستيقظ "عمر" على صوت سكر مذهول، ويقول لها "أنت إيه اللى جابك هنا"، ثم يذهب عمر مع سكر لمقابله حمادة "إسلام إبراهيم" ليقنعا عمر بضرورة الانضمام لهم وتنفيذ عمليات النصب معا، ليتركهما ويبلغهما بالتفكير فى الموضوع.



نيللي كريم في تيك توك

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نيللي كريم

وفى المشهد الثالث يذهب عمر "آسر ياسين" إلى صديقته ماجى "علا رشدى" ويدردش معها وأنها لم تمتلك أى أموال فيبلغها عن عمليه النصب وتوافق بالانضمام معه.

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، مسلسل "بـ 100 وش" من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.



اسر ياسين

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020