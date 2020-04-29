شكرا لقرائتكم خبر عن بعد النجاح الكبير للحلقة الخامسة.. مسلسل "الاختيار" يتصدر تريند تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة قائمة الأكثر تداولا بموقع "تويتر"، بعد الحلقة الخامسة أمس، وبسبب النجاح الكبير الذى يحققه المسلسل حاليا، والذى يعرض على قناة on e حصريا.



الاختيار

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق، وعدد كبير من الفنانين وهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

وقد استهلت الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار بضربات قوية من قبل أحمد المنسي ورجاله، وكذلك الجماعات الإرهابية، التي حصدت عددا كبيرا من أبناء الوطن، لكن محمد إمام يفجر المكان بعدد من الإرهابين، مضحيًا بحياته وقبلها خلال اتصاله بالمنسي يقول له قبل استشهاده: "أنا بموت يا أحمد قول لأمي ابنك مات بطل".

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يذكر أن محمد إمام كان قد ظهر في الحلقة الرابعة من المسلسل كقائد مع إحدى الكتائب في شمال سيناء، وقدم مشهدا مع أحد الجنود غلبت عليه الكوميديا، حيث شاهد عسكري وهو يتحدث مع خطيبته فى الهاتف، وقال له بطريقة كوميدية: "أنت عمال تتنحنح وتحب في التليفون، وأنا قولت محدش يتكلم في التليفون أثناء الخدمة"، ليرد الجندى: "أنا بكلمها للشديد القوى.. أنا خاطبها من 3 سنين، وكنت بطمن على عمى عشان بيموت"، وفى حالة إنسانية أعطى محمد إمام هاتفه للجندى ليتحدث مع خطيبته، وخلال تلك الأحداث يحدث هجوم إرهابى على الكتيبة لتنتهى الحلقة.