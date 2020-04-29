تراند اليوم : ممثلة مصرية: راقصة سبب ارتدائي للحجاب.. وهذه الفنانة هاجمتني بعد خلعه



كشفت الممثلة المصرية، فريدة سيف النصر عن الراقصة التي ألبستها الحجاب أول مرة، وقالت لها "نتلف قبل ما نتلف بالكفن".



وأضافت لبرنامج "شيخ الحارة والجريئة" على قناة "القاهرة والناس"، أن من ألبستها الحجاب في إحدى دروس الدين هي الراقصة المعتزلة أميرة.

وعن الفنانة التي هاجمتها بعد أن خلعت الحجاب، أشارت إلى أن عفاف شعيب هي من هاجمتها بعد الخطوة بخلع الحجاب، معقبة: "عفاف شعيب سخنة شوية ومتدينة زيادة، ولما مثلت معها هي محترمة وفي حالها وملتزمة جدًا".

وحول قول محاورتها المخرجة إيناس الدغيدي أن شعيب لديها وجهة نظر، ردت سيف النصر: "وجهة نظرها إيه ما إنتي بتمثلي؟ لو الفن حرام متمثليش، هنعمل زي اللي قلعوا حجاب ولبسوا حجاب ولبسوا باروكة وشالوا الباروكة، أنا خط واحد يا أبيض يا أسود".



