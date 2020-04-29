تراند اليوم : صدمة كبيرة.. وفاة الفنان عرفان خان بعد إصابته بهذا المرض

أعلن المتحدث باسم الفنان الهندي الشهير ونجم بوليود، عرفان خان، وفاته بعد صراع استمر عامين مع مرض السرطان عن عمر ناهز الـ35 عامًا.وقالت وكالة أعماله إنه توفي في مستشفى في مدينة مومباي، اليوم الأربعاء، في غرب الهند.وكان الممثل الهندي قد كتب تغريدة في عام 2018 قال فيها إن فحصا طبيا أظهر إصابته بورم في الغدد الصماء، وهو مرض نادر يصيب الخلايا التي تفرز الهرمونات إلى مجرى الدم.وقد أجريت له بعد ذلك جراحة في مستشفى بالعاصمة البريطانية لندن.وبعد شهرين من إعلانه عن إصابته، نشر خطابا مفتوحا عن تجربته مع علاج السرطان، متحدثا عن «شدة» الألم و«عدم اليقين» في حياته.وجذبت الرسالة دعما واسع النطاق من عشاقه في جميع أنحاء العالم.وجاء في بيان لوكالة الأعمال أن خان: «انتقل إلى السماء محاطا بالحب ووسط أفراد أسرته، التي كانت أكثر ما يعتني به، تاركا إرثا حقيقيا خاصا به، ونحن ندعو له ونأمل أنه الآن في سلام».

وسارع نجوم بوليوود والسياسيون إلى رثائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال النجم الشهير أميتاب بيتشان، الذي شارك خان في فيلم «بيكو» Piku، إن الأخير: «موهبة غير معقولة، وزميل عطوف، ومساهم غزير الإنتاج في عالم السينما. لقد ترك فراغا كبيرا».

ونشرت الممثلة رافينا تاندون تغريدة، تقول فيها إن الممثل الراحل كان «نجما رائعا وممتازا، وإنسانا جميلا».

وتصدرت موقع تويتر في الهند التغريدات التي تحدثت عن وفاته، والتي أثنى كثير منها على موهبته.

وكان خان من أوائل نجوم السينما الهندية الذين يتركون بصمة في سينما الغرب، وشارك في عدد من الأفلام في هوليوود مثل (لايف أوف باي) و(ذا نيمسيك) و"المليونير المتهور" الذي حاز جائزة أوسكار أفضل فيلم.