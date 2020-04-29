تراند اليوم : صدمة..طلاق فنانة شهيرة عقب شهور من زواجها بعد قصة حب طويلة



صدمت فنانة شهيرة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلان طلاقها بعد حوالي 14 شهرًا من زواجها، بعد قصة حب عرف بها الجميع مع زوجها الذي يصغرها سنًا، والتي قررت عدم الزواج منه دينيًا بل مدنيًا.

وأعلنت الممثلة اللبنانية رولا شامية الخبر الحزين لمتابعيها على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت "رولا"، : "تعلمت ان وجود آلم في الدنيا يرفع عنا البلاء،فكيف لو ماتت وأصبحت في السماء، حين تنزف دموع العين تنجلي وتبصر النور، مثلما أعلنت فرحي بزواجي، أعلن لكم طلاقي".

كما نشر طليقها "رودي" صورة له مع رولا، وعلّق: "شو حلو الحب والإحترام يجمعوك تحت سقف واحد مع الشخص لبتحبو والاحلا تنفصلو كمان بكل حب وإحترام.. الله يوفق حبيبة قلبي".

كانت "رولا" فاجأت الجميع بفيديو قبل الزواج يوضح أنّ رودي ينحدر من بلدة بكاسين الجنوبية، ويعمل في مجال الطيران والسفر. كما يكشف الفيديو أنّ رودي يصغر رولا بسنوات عدة، وهو الأمر الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تزوّجت الممثلة اللبنانية رولا سعد من حبيبها رودي سعد والذي تطلق عيله (بوبو) في قبرص، واختارا الزواج المدني البعيد عن الزواج الديني، وسافرا إلى قبرص ودخلا القفص الذهبي بعد علاقة حب طويلة.





