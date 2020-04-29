تراند اليوم : فيديو| MBC تدافع عن "أم هارون": هذا هو ما يهدف إليه



دافعت مجموعة قنوات (MBC) عن مسلسل "أم هارون"، في أعقاب الضجة التي أثارها، واعتبره البعض يحمل رسائل للتطبيع مع إسرائيل التي لا ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع دول الخليج، لكن السنوات الأخيرة شهدت تقاربًا ملحوظًا معها.

وتدور قصة مسلسل "أم هارون" حول سيدة يهودية تعاني مصاعب ومشاكل كثيرة في دولة خليجية، وهو إنتاج مشترك بين شركتين إماراتية وكويتية، ويحمل رسائل مبطنة عن اليهود ومعاناتهم، بحسب منتقدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجموعة قنوات (MBC) مازن حايك لبرنامج Trending الذي يعرض على شاشة (MBC4)، إن العمل ينطوي على بعد إنساني حيث يسلط الضوء على ممرضة تهتم بمداواة آلام الناس.

ورأى أن "هذا يتماشى مع ما يشهده واقعنا من جهود تبذلها الطواقم الطبية حول العالم من أجل العناية بمرضى فيروس كورونا المستجد".

وأشار إلى أن في حبكة "أم هارون" أيضًا بعد آخر يرتبط بالتسامح ويظهر صورة لمنطقة الشرق الأوسط تتسم بحوار الأديان والعيش المشترك على عكس صورة الدمار والقتل واليأس والخوف.

ولفت إلى أن "MBC تريد استثمار طاقاتها في هذا النوع من المحتوى وأن العمل درامي خيالي وأنه لا يمكن محاسبته على أنه عمل وثائقي".

واعتبر أن الجدل الذي دار حوله خرج من سياق الدراما والخيال مع التشديد على حق القيمين عليه في الإبداع. فيما علق على تهمة التطبيع بالقول: إن الموضوع يتمحور حول السيدة اليهودية التي التي تهتم بكل الناس بعيداً عن الواقع السياسي.

وفي تفسيره لتركيز قناة "أم بي سي" على قضية التطبيع مع إسرائيل، قال محمد الثنيان، باحث في التاريخ، إن "سياسة الـقناة هي تكرار موضوع التطبيع حتى يصبح واقعًا".

وأضاف في تغريدة: "في مسلسل أم هارون يتم بث رسائل سياسية ومغالطات تاريخية، كالانتداب البريطاني على إسرائيل مش (ليس) على فلسطين، وتسويقهم للتعايش مع اليهود!".

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واستطرد: "بعد رسائل أم هارون يتم التسويق للتطبيع في مخرج 7، وهي حملة ممنهجة للتطبيع، بعد الطعن في قيّم المجتمعات المحافظة".

وأردف: "قناة أم بي سي تستخدم سياسة شل الذاكرة التاريخية في مسلسل أم هارون، واعتمدت مع هذه السياسة الغرس الثقافي (التعايش مع اليهود، وأن اليهود مظلومين، وتناسوا الظلم على أهل فلسطين)".

وشدد على أن "ما قامت به أم بي سي، بعيدًا عن الحقائق التاريخية، هو التأثير على الجمهور وتهيئتهم للتعايش مع اليهود".

باستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل، لا تقيم أية دولة عربية أخرى علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل.

لكن مسؤولين إسرائيليين أعلنوا، في أكثر من مناسبة خلال الأشهر القليلة الماضية، عن تحسن العلاقات مع العديد من الدول العربية من دون تسميتها

ووقع وزير الداخلية الإسرائيلي، في 26 يناير الماضي، مرسومًا يسمح بزيارة الإسرائيليين للسعودية رسميًا، لـ"المشاركة في اجتماعات تجارية، أو البحث عن استثمارات، على أن لا تتجاوز الزيارة 9 أيام"، إضافة إلى أغراض الحج والعمرة بالنسبة للمسلمين في إسرائيل.

لكن في اليوم التالي، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن "سياستنا ثابتة، لا علاقات لدينا مع دولة إسرائيل، ولا يمكن لحاملي الجواز الإسرائيلي زيارة المملكة حاليًا".

وأضاف: "عندما يتم التوصل إلى اتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ستكون قضية انخراط إسرائيل في محيطها الإقليمي على الطاولة على ما أعتقد".



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