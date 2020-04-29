

فى اطار عروض الاجندة الرقمية لوزارة الثقافة خلال شهر رمضان والتى تبث على قناتها باليوتيوب يذاع فى الخامسة مساء الاربعاء 29 ابريل فيلم تسجيلى عن استاذ الكوميديا فؤاد المهندس وياتى ضمن سلسلة افلام رواد المسرح المصرى من انتاج المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

يتناول المسيرة الفنية للعملاق الراحل واهم اعماله التى شكلت جزء من التاريخ الفنى المصرى .

وفى الخامسة والنصف لقاء مع حلقة جديدة من فوازير سينما مصر رؤية واخراج خالد جلال والتى تعيد للاذهان ذكريات عدد من اهم الاعمال السينمائية.

وفى التاسعة والنصف تعرض محاضرة من ورشة ابدا حلمك لاعداد الممثل الشامل والتى يقدمها البيت الفنى للمسرح ممثلا فى فرقة مسرح الشباب .

المسرح المصرى من انتاج المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.يتناول المسيرة الفنية للعملاق الراحل واهم اعماله التى شكلت جزء من التاريخ الفنى المصرى .وفى الخامسة والنصف لقاء مع حلقة جديدة من فوازير سينما مصر رؤية واخراج خالد جلال والتى تعيد للاذهان ذكريات عدد من اهم الاعمال السينمائية.وفى التاسعة والنصف تعرض محاضرة من ورشة ابدا حلمك لاعداد الممثل الشامل والتى يقدمها البيت الفنى للمسرح ممثلا فى فرقة مسرح الشباب .

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كانت هذه تفاصيل خبر مشوار استاذ الكوميديا على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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