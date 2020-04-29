وفاة الممثل الهندي عرفان خان بعد صراع مع السرطان

توفي، اليوم الأربعاء، الممثل الهندي عرفان خان بعد صراع طويل مع مرض السرطان وفقا لوكالة سكاي نيوز . وأكد متحدث باسم عمران خان النبأ في بيان مقتضب. وكان خان من أوائل نجوم السينما الهندية الذين يتركون بصمة في سينما الغرب، وشارك في عدد من الأفلام في هوليوود مثل (لايف أوف باي) و(ذا نيمسيك) و"المليونير المتهور" الذي حاز جائزة أوسكار أفضل فيلم. سينما الغرب، وشارك في عدد من الأفلام في هوليوود مثل (لايف أوف باي) و(ذا نيمسيك) و"المليونير المتهور" الذي حاز جائزة أوسكار أفضل فيلم.

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