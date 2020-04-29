وفاة نجم بوليوود عرفان خان بعد صراع مع مرض السرطان

ميرنا وليد - بيروت - توفي نجم بوليوود الممثل الهندي ​عرفان خان​ اليوم الأربعاء في مستشفى في مومباي، عن عمر ناهز الـ53 عاماً، وذلك بعد صراع مع مرض ال​سرطان​.

وكان نقل خان إلى المستشفى مساء الثلاثاء الماضي، وأدخل وحدة العناية المركزة في مستشفى كوكيلابين في مومباي بعد إصابته بعدوى في القولون، إلا أنه توفي هناك وفقا لما أكده المتحدث باسم خان في بيان مقتضب.في مارس 2018، في تدوينة على حسابه عبر "تويتر" نبأ إصابته وكان خان كشف في شهر آذار/مارس عام 2018، عن إصابته بورم في الغدد الصماء العصبية، وهو نوع نادر من الأورام. ولكن بعد العلاج المكثف، تعافى بما يكفي لتصوير Angrezi Medium، آخر فيلم له، والذي تم وقف إطلاقه في مارس بسبب وباء ​فيروس كورونا​.

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