خاص الفن- ما حقيقة تقاضي ياسمين صبري 2 مليون دولار مع رامز جلال؟

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان، جدلا واسعا، بكشفها عن أجر الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​، خلال حلولها ضيفة ببرنامج رامز مجنون رسمي قائلة أن "ياسمين صبري تقاضت 2 مليون دولار مقابل الظهور مع رامز جلال، والتعرض لذلك الكم من التعذيب".

وقد علم موقع الخليج 365 أن الرقم الذي أطلقته مي العيدان هو مجرد شائعة وياسمين لم تتلق مبلغ مليوني دولار بل أن رامز جلال هو من يتلقى هذا المبلغ على البرنامج ككل.

وتسببت حلقة رامز جلال مع ياسمين صبري، في جدل كبير بسبب إطلالة الأخيرة التي اعتمدت فيها على مكياج خفيف وبنطال مقاوم للماء، وهو ما يشير إلى علمها المسبق بنوع البرنامج.

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